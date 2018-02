Casi una veintena de muertos y 15 heridos en un tiroteo en un instituto en Florida

Al menos 17 personas han muerto y 15 han resultado heridas en el tiroteo registrado este miércoles en el interior de un instituto de secundaria de la localidad de Parkland, en el estado estadounidense de Florida, según ha confirmado el sheriff del condado de Broward, Scott Israel.

"Me entristece decir que 17 personas han perdido la vida", ha indicado Israel en declaraciones a la prensa, agregando que el responsable --que se ha entregado a las autoridades-- es Nikolas Cruz, de 19 años, que se encuentra en este momento bajo custodia policial.

El tiroteo ha tenido lugar poco después de que terminaran las clases en el instituto Marjowy Stoneman Douglas de Parkland, localidad que se encuentra ubicada al noroeste de Fort Lauderdale, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Miami.

De las 17 víctimas mortales, doce han fallecido en el interior del instituto, dos en el exterior, uno en una calle aledaña y otros dos en el hospital, según ha recogido la cadena de televisión Fox News, que ha informado de que otras 15 personas han sido trasladadas al hospital.

Israel, que ha indicado que el presunto autor del tiroteo portaba un fusil de asalto AR-15 varios cargadores, ha aseverado que el sospechoso iba vestido con una camiseta marrón y había sido expulsado del centro por motivos disciplinarios.

El senador demócrata por el estado de Florida Bill Nelson ha expresado que se trata de "un mal día". "Ya he rezado para darles un poco de confort pero se trata de un momento muy duro. (...) Decimos que suficiente es suficiente, pero vuelve a pasar de nuevo", ha aseverado.

Marco Rubio, senador republicano, ha expresado a través de Twitter que "hoy es un día terrible en el que las oraciones no se cumplen". El agente de la Policía Robert Runcie ha confirmado que "hay numerosas víctimas mortales" y ha aludido al suceso como una "situación horrible". Asimismo, ha explicado que no hay indicio alguno de que hubiera más de un autor en el lugar de los hechos.

Just spoke to Broward School Superintendent. Today is that terrible day you pray never comes.