Confirman que el rapero Mac Miller murió por sobredosis de alcohol y drogas

El rapero estadounidense Mac Miller, que fue hallado muerto el pasado 7 de septiembre a los 26 años, falleció por una sobbredosis accidental de alcohol y drogas, ha confirmado este martes la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles (EEUU).

La autopsia encontró en el cuerpo del músico restos de cocaína, alcohol y el opiáceo fentanilo que corroboraron las primeras informaciones que, desde que se conoció el fallecimiento de Miller, apuntaban a una sobredosis como causa de su muerte.

Según el comunicado difundido por los forenses, Malcolm McCormick, el nombre real de Mac Miller, fue hallado inconsciente el 7 de septiembre en su vivienda de Studio City, una ciudad del valle de San Fernando (norte de Los Ángeles).

Los servicios de emergencia acudieron al lugar pero no pudieron salvar al rapero, que murió a las 11.51 hora local.

Miller, que mantuvo una relación con la estrella del pop Ariana Grande y que había tenido problemas con las drogas en el pasado, lanzó este 3 de agosto su último álbum, 'Swimming'.

Nacido el 19 de enero de 1992 en Pittsburgh (Pensilvania, EEUU), Miller captó la atención de la industria y los fans del hip-hop con su mixtape de 2010 'KIDS: Kickin' Incredibly Dope Shit'.

Su primer álbum llegó al mercado un año después bajo el título 'Blue Slide Park', que alcanzó el primer puesto de la lista Billboard 200 que determina semanalmente los discos más vendidos en Estados Unidos.

En 2014 lanzó 'Faces', una mixtape en la que abordaba sus problemas personales con el consumo de drogas.

Se estrelló con su vehículo en un incidente por el que fue arrestado y acusado de conducir bajo los efectos del alcohol

También protagonizó para la cadena MTV el programa de telerrealidad 'Mac Miller and the Most Dope Family'.

Se estrelló con su coche

Fue novio de Ariana Grande durante cerca de dos años, pero su relación terminó el pasado mayo.

Ese mismo mes se estrelló con su vehículo en un incidente por el que fue arrestado y acusado de conducir bajo los efectos del alcohol.

El rap estadounidense, un mundo en el que las muertes prematuras, sobre todo por violencia, han sido frecuentes a lo largo de su historia, ha sufrido también en 2018 las desapariciones de XXXTentacion y Jimmy Wopo.