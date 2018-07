Las mentiras compulsivas de Trump: dice que ganó una demanda que le desestimaron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que ganó una demanda interpuesta por dos donantes demócratas, cuando en realidad ese requerimiento fue desestimado por una jueza de la corte federal del Distrito de Columbia que consideró que no tenía jurisdicción sobre el caso.

"Acabo de ganar una demanda que interpuso el DNC (siglas en inglés del Comité Nacional Demócrata) y un puñado de demócratas locos tratando de asegurar que la campaña de Trump (y otros) se coordinaron con Rusia. ¡Todavía no se han dado cuenta de que eso era una excusa por haber perdido las elecciones!", escribió Trump en Twitter.

La demanda a la que hacía referencia el mandatario no fue presentada por el Comité Nacional Demócrata, órgano ejecutivo del Partido Demócrata, sino por dos donantes, Roy Cockrum y Eric Schoenberg, y Scott Comer, un antiguo empleado de la ejecutiva de la formación política.

Los demandantes alegaban que la campaña de Trump para las elecciones presidenciales de 2016 se coordinó con la inteligencia rusa para atacar cibernéticamente el Comité Nacional Demócrata y tener acceso a los correos de la que fuera su presidenta, Debbie Wasserman Schultz.

El portal WikiLeaks tuvo acceso a esos correos y los publicó justo antes de la convención del partido en Filadelfia en julio de 2016, donde Hillary Clinton fue elegida oficialmente como candidata demócrata.

Los correos publicados por WikiLeaks revelaron que altos cargos del Partido Demócrata se confabularon para facilitar la victoria de Clinton en las primarias y buscaron técnicas para dañar la candidatura del senador Bernie Sanders, que se convirtió en el favorito del ala más progresista de la formación.

Esta semana, una jueza federal del Distrito de Columbia Ellen Segal Huvelle no admitió a trámite la demanda porque consideró que no tiene potestad para investigar las acusaciones, puesto que las reuniones de campaña de Trump no tuvieron lugar en Washington, sino en otros estados y principalmente en Nueva York.

Precisamente, en un tribunal de Nueva York, el Comité Nacional Demócrata puso en abril una demanda en la que reclama una indemnización millonaria porque considera que ha sido víctima de un complot por parte de la campaña de Trump, el Gobierno ruso y WikiLeaks, un litigio que aún no ha sido resuelto.