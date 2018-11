May contraataca a Sánchez: insiste en que "no cambiará" su postura sobre Gibraltar

La primera ministra británica, Theresa May, ha insistido este viernes en que su Gobierno "no ha cambiado ni cambiará" su postura sobre Gibraltar, al referirse a los problemas surgidos con España acerca del acuerdo del brexit.

En una sesión de preguntas y respuestas con ciudadanos británicos en Radio 5 Live de la BBC, May dijo que, en las conversaciones con la Unión Europea (UE), su Gobierno ha negociado por toda "la familia del Reino Unido", en alusión a las regiones británicas y los territorios dependientes, incluido el Peñón.

Reunión en Bruselas

El Consejo Europeo se va a reunir este domingo en Bruselas para votar el principio de acuerdo del brexit y la declaración política que lo acompaña, pero el pacto ha sido rechazado por el Gobierno español por su ambigüedad en las negociaciones sobre Gibraltar.

Por su parte, presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró este jueves que las posiciones de España y el Reino Unido en las negociaciones del brexit correspondientes a Gibraltar "permanecen lejanas".

Trasnmitió esa información a través de su cuenta personal de Twitter, en donde señaló que su Gobierno "defenderá los intereses de España. Si no hay cambios, vetaremos el brexit".

Amaga con no ir a Bruselas

La ministra portavoz, Isabel Celáa, ha dejado la puerta abierta a que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no acuda a este domingo a Bruselas -todavía no está claro haya cumbre de jefes de Estado y de Gobierno- si el acuerdo del brexit con Gran Breteña no refleja "claramente" el "visto bueno" de España en el futuro a cualquier asunto que afecte a Gibraltar.

"Yo no especulo; pero hay muchos países que han dicho que no irán si no está todo acordado", ha señalado Celáa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, minutos antes de conocerse las declaracionesde la primera ministra británica, Theresa May, señalando que no piensa cambiar ni una coma del texto acordado con Bruselas pese a lo dicho esta madrugada por el mandatario español desde La Habana.

Casado apoya el veto

"Apoyamos al Gobierno a vetar cualquier acuerdo que sea deshonroso para España", ha asegurado este viernes Pablo Casado desde Almería con relación al futuro de Gibraltar una vez consumado el brexit. El líder del PP ha afirmado, ante un grupo de empresarios, que no van "a tolerar una humillación; no sé si llegaremos a tiempo, para al menos salvar la honra".

Casado ha efectuado esta declaración al hilo del sombrío panorama que se perfila en el tramo final del acuerdo de salida del Reino Unido de la UE. La cuestión de Gibraltar ha dado un giro vertiginoso en las últimas horas. Según Casado, "esto no es una sorpresa, se lo venimos anunciando desde hace un mes y no escuchó".