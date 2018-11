Los líderes de la UE se reunirán el 25 noviembre para decidir sobre el brexit

Los líderes de los 27 países que permanecerán en la Unión Europea (UE) tras la salida del Reino Unido celebrarán una cumbre extraordinaria el próximo 25 de noviembre para decidir si aprueban el acuerdo preliminar sobre el brexit, ha informado este jueves el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

"Si no hay nada extraordinario (entre tanto), celebraremos un Consejo europeo para finalizar y formalizar el acuerdo del Brexit el domingo 25 de noviembre, a las 9.30 horas", ha anunciado Tusk, en una comparecencia sin preguntas en la que ha estado acompañado por el negociador jefe de la UE, Michel Barnier.

Barnier ha advertido de que el trabajo "no ha terminado" y queda aún "un largo camino" para garantizar que el divorcio se produce de manera ordenada y que se sientan las bases para construir una buena relación futura.

Las líneas maestras del marco de asociación futura se adelantarán en una "declaración política" que acompañará el Acuerdo de Salida y sobre cuyo borrador trabajan los gobiernos europeos ahora, de cara a validarla también en la cumbre del día 25.

La reunión será para "finalizar y formalizar" el acuerdo, ha indicado Tusk en una rueda de prensa.

Antes de confirmarse que en diez días se producirá esta reunión, Tusk ha compartido un mensaje en las redes sociales en el que ha asegurado que hará "todo lo posible para que la despedida sea lo menos dolorosa posible".

Let me say to our British friends: as much as I am sad to see you leave, I will do everything to make this farewell the least painful possible, both for you and for us. #Brexit