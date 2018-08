Un muerto y al menos 67 heridos tras la explosión de un camión cisterna en Bolonia (Italia)

Al menos una persona ha fallecido y más de 60 resultaron heridas tras la explosión de un camión cisterna con material inflamable en la autovía de la ciudad italiana de Bolonia (centro), confirmaron a Efe fuentes de la Jefatura de Policía. Las autoridades no descartan que este balance provisional de víctimas mortales aumente en las próximas horas y los bomberos se limitan a señalar que han "verificado la presencia de víctimas" en el lugar del incidente. El camión explotó en el barrio boloñés de Borgo Panigale, cerca del aeropuerto, y afectó a otros vehículos estacionados, que también explotaron, derrumbando parcialmente un puente de la autovía y dejando un enorme socavón.

El camión explotó cuando pasaba cerca de un concesionario y desencadenó una serie de explosiones entre otros coches de un aparcamiento cercano y provocó el derrumbe parcial de un paso elevado de la carretera, dejando una enorme columna de fuego y humo.

Fuentes del Servicio Sanitario Regional de Emilia Romagna (AUSL) avanzaron que no se descartan víctimas mortales y precisaron que por el momento se ha atendido a un total de 67 personas con quemaduras de primer, segundo y tercer grado.

#PMBologna A causa incidente in Autostrada, si è verificata un'esplosione con conseguente incendio all'altezza di via Marco Emilio Lepido. Circolazione compromessa, non solo in autostrada, ma anche nella zona di Borgo Panigale. #ViabiliBO