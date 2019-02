Guaidó y EEUU redoblan su desafío a Maduro en una jornada de manifestaciones masivas

En el 20 aniversario de la toma de posesión de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, y a tan solo 24 horas de cumplirse el ultimátum de España, Francia, Reino Unido y Alemania contra Nicolás Maduro, decenas de miles de personas marcharon por las calles de Caracas en dos manifestaciones distintas: una en respaldo del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, en la avenida de Las Mercedes, y otra en apoyo del chavismo en la avenida Simón Bolivar.

"Hoy vamos a reencontrarnos en la calle para mostrar nuestro agradecimiento al respaldo que nos ha dado el Parlamento Europeo, para seguir insistiendo en la entrada de la ayuda humanitaria y continuar nuestra ruta hacia la libertad", ha declarado Guaidó poco antes de dar inicio las 333 marchas opositoras que han llenado las calles de toda Venezuela y otras ciudades del mundo para pedir "el cese de la usurpación, elecciones libres y un gobierno de transición".

El presidente de la opositora Asamblea Nacional ha llamado a dar una "muestra de fuerza pacífica" en el inicio de las manifestaciones que ha convocado para este sábado en todo el país para destituir al presidente Nicolás Maduro tras declararse a sí mismo la semana pasada como "presidente encargado" del país.

El líder opositor se dirigía así al presidente del PE, Antonio Tajani, quien esta semana le trasladó al "presidente" Guaidó el "apoyo" de la institución y le ha asegurado que es su "único interlocutor" en Venezuela.

Además, Guaidó ha apelado de nuevo a la sublevación pacífica de los militares para poner fin al chavismo. "Usted, soldado, tendrá en sus manos la decisión de permitir la entrada de esos insumos de ayuda. Pediremos el acompañamiento de los venezolanos para recibir la ayuda humanitaria", ha argumentado.

"No solo es ponerse del lado de la Constitución, soldado de la patria, no. Es tu rol en la reconstrucción de Venezuela, ejercer soberanía, expulsar al ELN, les digo a los soldados que no disparen a los manifestantes", ha apostillado.

Las Mercedes otro ángulo. Sábado 02 de febrero. pic.twitter.com/9CisBmG5bp — J.C. (@jwch13) 2 de febrero de 2019

El "desafío" de la ayuda humanitaria

En la concentración de este sábado en Caracas, Guaidó anunció que ya tienen tres puntos de acopio en las fronteras de Venezuela para la entrada de ayuda humanitaria para asistir a "entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de muerte".

"Hoy anunciamos una coalición mundial por la ayuda humanitaria y la libertad en Venezuela. Ya tenemos tres puntos de acopio para la ayuda: Cúcuta es el primero. Otro estará en Brasil y otro en una isla del Caribe", dijo Guaidó en declaraciones recogidas por el diario El Nacional.

En este sentido, el Gobierno de EEUU confirmó este domingo que ya ha comenzado a enviar paquetes de ayuda humanitaria a Venezuela con alimentos y medicinas. Una medida que supone un claro desafío a la negativa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien ha asegurado en los últimos días que la entrada de esos bienes desembocaría en una invasión armada.Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca confirmó hoy a Efe que el despliegue de ayuda ya ha comenzado, pero no precisó si esa asistencia está ingresando en Venezuela y tampoco ofreció detalles logísticos sobre los lugares por donde podría producirse esa entrada.

Maduro se refugia en la Guardia Nacional

En tanto, pocas horas después de que un primer general del Ejército venezolano reconociese a Guaidó como presidente y dijese que el 90% de los militares está en contra de Maduro, el líder chavista ha asistido a unas maniobras de la Guardia Nacional Bolivariana, institución a la que ha puesto como ejemplo de cuerpo que "velará siempre" por el orden interno como garante de la paz.

"La GNB es una fuerza de futuro, que velará siempre por la seguridad ciudadana para garantizar la Paz Nacional. Ustedes son garantes del éxito de la Operación Cívico-Militar, Bicentenario de Angostura 2019", ha apuntado Maduro a través de su cuenta oficial en Twitter.

El dirigente ha señalado que durante los gobiernos de la Cuarta República, la GNB era un cuerpo utilizado para reprimir al pueblo, pero con la Revolución Bolivariana se planteó su refundación y la colocó como un "componente vivo y la columna vertebral de la integridad territorial del país". "Fue el comandante Hugo Chávez quien le dio el estatus a la Guardia Nacional Bolivariana y planteó su expansión", ha subrayado.

Después de supervisar estas maniobras militares en Macarao, Caracas, Maduro acudió junto a decenas de miles de sus seguidores que se manifestaban en la avenida Simón Bolivar de la capital en una marcha convocada por el 'número dos' del chavismo, Diosdado Cabello, para conmemorar el 20 aniversario de la primera toma de posesión de Hugo Chávez como presidente de Venezuela el 2 de febrero de 1999.

"Maduro está buscando asilo"

En tanto, en una entrevista con la agencia EfeJulio Borges, el embajador ante el Grupo de Lima del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que Maduro está "tocando la puerta" de países árabes y del este de Europa para su retiro.

"Sí sabemos -dijo Borges- que ellos están tocando ya puertas de diferentes países para buscar una posibilidad de asilo o escondite cuando se vayan de Venezuela".

Por "vía diplomática" la oposición venezolana ha recibido información sobre la posibilidad de que Maduro esté valorando exiliarse en "países árabes o países del este de Europa"; pero Borges rechazó ofrecer más detalles sobre el hipotético destino del líder chavista, en el poder desde 2013.