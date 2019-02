El FMI señala que Venezuela necesitará "un apoyo generoso externo"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha subrayado que Venezuela necesitará "un apoyo generoso externo" para recuperarse de "la devastadora crisis económica y humanitaria", en un contexto de creciente presión internacional tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente "encargado".

"Estamos viendo una tormenta perfecta sin precedentes de crisis de nutrición y alimentos, hiperinflación extendida, pérdidas de capital físico y humano y complejos problemas de deuda en Venezuela", ha indicado David Lipton, número dos del FMI, en varios mensajes publicados en Twitter en las últimas horas.

Por ello, Lipton ha señalado que "abordar la devastadora crisis económica y humanitaria de Venezuela requerirá respaldo de la comunidad internacional".

...We are seeing an unprecedented perfect storm of food and nutrition crisis, protracted hyperinflation, a loss of physical and human capital, and complex debt problems in #Venezuela....