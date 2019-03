Confirman el fin del "califato" del Estado Islámico en Siria

Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por kurdos, ha anunciado la derrota territorial del autoproclamado califato del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria.

El portavoz de las FSD, Mustafa Bali, indicó en su cuenta de Twitter que anunciaban la "eliminación total del autoproclamado califato".

Las palabras de Bali llegan después de que la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, anunciara este viernes el fin al "100 por 100" del Califato tras los combates en Al Baguz, su último reducto en el este de Siria.

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS