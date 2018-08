El desplome de un viaducto en Génova deja al menos once muertos

Un tramo de viaducto en la ciudad italiana de Génova (noroeste) se ha derrumbado este martes. Al menos once personas han muerto y cinco han resultado heridos graves como consecuencia del derrumbe de un tramo de un viaducto en la ciudad italiana de Génova (noroeste), confirmaron a EFE fuentes del Ministerio del Interior italiano.

Hasta el momento, las autoridades buscan damnificados entre los vehículos caídos al vacío y bajo los escombros, según información del Cuerpo de Bomberos.

El incidente ha tenido lugar en el puente Morandi, de 1.182 metros de longitud y una altura de 90 metros. En concreto, vino abajo un tramo de dos carriles de unos cien metros de longitud.

Al lugar ya han llegado los cuerpos de seguridad y los distintos equipos de emergencias. Se teme que algunos vehículos puedan estar debajo de los escombros y los equipos emplean perros de búsqueda.

El ministro de Transporte italiano, Danilo Toninelli, ha afirmado en Twitter que sigue el caso "con la máxima preocupación" ante lo que puede ser "una inmensa tragedia". Toninelli, que ha dicho estar en "estrecho contacto" con el servicio de autopistas, ha confirmado que viajará a la zona junto a su 'número dos', Edoardo Rixi.

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città