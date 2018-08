Varios heridos en Londres tras chocar un coche contra las barreras del Parlamento

Un coche se ha estrellado este martes contra las barreras que delimitan el Parlamento británico en Londres, en un incidente que se ha saldado con varios heridos y que ha obligado a las fuerzas de seguridad a cerrar la zona como medida de precaución, a la espera de conocer las circunstancias exactas, así como la estación de Westminster.

⛔Westminster station - Closed for entry and exit due to a security alert outside the station, the station is open for interchange between the lines only.

El siniestro, en el que varios peatones han resultado heridos, ha tenido lugar a las 7.37 (hora local) y, tras él, ha sido detenido el conductor del vehículo, según la primera información difundida en Twitter por Scotland Yard. Posteriormente se ha conocido que se trata de un joven de unos 20 años y ha sido retenido bajo la sospecha de actos terroristas.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.