Una furgoneta atropella a varios peatones en el centro de Toronto

Una furgoneta ha atropellado a varios peatones en una calle del centro de Toronto (Canadá), según ha confirmado la propia policía de la ciudad canadiense. El cuerpo de seguridad ha anunciado que han arrestado al conductor de la furgoneta que posteriormente se dio a la fuga.

La propia policía de Toronto ha asegurado que el incidente se ha producido en Yonge Street con Avenue Easty que es "demasiado pronto para confirmar el número de peatones heridos". El cuerpo ha indicado que alrededor de las 13.27 (hora local) ha recibido un aviso por una "colisión" entre dicho lugar. Imágenes ofrecidas por la radiotelevisión pública canadiense, CBC, muestran a varias personas que son atendidas en la acera en las inmediaciones de la salida de una estación de metro.

UPDATE 1:27 pm, police were called to Yonge Street and Finch Avenue East, for a collision. A Media Sgt from traffic services is on their way to the scene. Too early to confirm the number of pedestrians struck or their injuries. More to come.^gl