Hallan el cadáver de un futbolista asesinado y mutilado en Brasil

El jugador de fútbol DanielCorrêa Freitas fue encontrado muerto con signos de violencia el pasado sábado en una zona rural cerca de São José dos Pinhais, un barrio de la ciudad de Curitiba (Brasil). El futbolista de 24 años jugaba en el São Bento de segunda división, cedido por el São Paulo desde junio.

El cuerpo de Corrêa presentaba signos de tortura con una "herida muy profunda en el cuello además de los genitales mutilados", según explicó al diario Folhade São Paulo una fuente policial.

El São Paulo, con quien tenía contrato desde 2015, se ha hecho eco de la noticia colgando un mensaje en Twitter en el "condenó profundamente" el asesinato del futbolista, acompañado de una foto de toda la plantilla rindiendo homenaje antes del entrenamiento. Desde el propio club emitieron un comunicado en el que manifestaban sus "condolencias y solidaridad con los familiares de Daniel".

Antes do início do treino desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, os jogadores do São Paulo se concentram no centro do campo em homenagem ao meio-campista Daniel. pic.twitter.com/VROkGMst4H