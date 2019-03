May descarta por el momento una tercera votación sobre el acuerdo del 'brexit'

La primera ministra británica, Theresa May, admitió este lunes que todavía no cuenta con suficientes apoyos en la Cámara de los Comunes para que sea aprobado su acuerdo para la salida de la Unión Europea (UE), rechazado ya en dos ocasiones. May ha apuntado que solo pondrá en marcha otra votación sobre el texto si tiene opciones de recibir el visto bueno del Parlamento.

Por este motivo, la líder conservadora no prevé de momento someter el texto a votación parlamentaria por tercera vez, después de que ya fuera descartado con contundencia el 15 de enero y el 12 de marzo.

(Habrá ampliación)

