Evacúan el aeropuerto de Frankfurt por una operación policial

El aeropuerto de Frankfurt, Alemania, ha sido evacuado este martes por una operación policial. En concreto, se ha visto afectada "el área A de la terminal 1 del aeropuerto de Frankfurt", ha asegurado la Policía Federal en Twitter.

Due to a police action, the German Federal Police is currently evacuating Piers A and Z at Frankfurt Airport’s T1. As a result of this measure, flight disruptions can be expected. Passengers are advised to check the status of their flight. pic.twitter.com/sRDEUOeysd