Al menos ocho muertos y varios heridos en el tiroteo en un instituto de Texas

Al menos ocho personas resultaron muertas y otras más heridas, debido a un tiroteo registrado hoy en una escuela secundaria de Santa Fe, en el sureste de Texas, informaron fuentes policiales.

El sheriff del condado de Harris, en el que se encuentra Santa Fe, Ed González, informó en su cuenta de Twitter que "hay varios muertos" debido al tiroteo, cuyo presunto autor se encuentra detenido, según confirmó previamente la policía. Se trata de un joven de 17 años, alumno del centro escolar.

On the scene now. No longer an active situation. Personnel treating the injured. Info is still preliminary, but there are multiple casualties. @HCSOTexas is on the scene with other law enforcement assisting in the search of the school.