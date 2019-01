La UE advierte a Maduro pero no respalda de forma unánime el ultimátum de ocho días

Los Gobiernos de los Veintiocho países miembros de la Unión Europea han acordado que reconocerán como presidente interino de Venezuela al líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, si el Gobierno de Nicolás Maduro no convoca nuevas elecciones "con las garantías necesarias, en los próximos días".

Así lo anunciado la alta representante de Política Exterior, Federica Mogherini, en una declaración en la que, sin embargo, no establece el plazo máximo de ocho días que los gobiernos de España, Alemania, Francia y Reino Unido habían anunciado anteriormente y de forma individual.

"En ausencia de un anuncio sobre la organización de elecciones nuevas con las garantías necesarias en los próximos días, la UE tomará más medidas, incluido en la cuestión del reconocimiento del liderazgo del país en línea con el artículo 233 de la Constitución venezolana", reza la declaración de la alta representante de Política Exterior, Federica Mogherini, consensuada a 28.

La falta de consenso en el seno de la Unión para dar un ultimátum de ocho días a Maduro se ha debido al rechazo de Italia, según han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas.

El gobierno italiano ha rechazado el ultimátum, como recogía una segunda versión del borrador de la declaración de la UE, que fue "reforzada" después de que España rechazara por insuficiente que el bloque se limitara a considerar tomar "medidas adicionales, incluido el reconocimiento" si Maduro no se avenía a convocar elecciones "en los próximos días".

España reclamó a sus socios reconocer inmediatamente a Guaidó para que convocara nuevas elecciones, algo que rechazaron este viernes Grecia y Austria, según fuentes diplomáticas.

Al margen de la cuestión sensible del reconocimiento, varios países tampoco se encontraban cómodos con concretar de forma tan precisa el plazo del ultimátum

El Gobierno austriaco no se sentía cómodo con un reconocimiento expreso de Guaidó. "Apoyamos a las fuerzas democráticas, a la Asamblea Nacional, pero no queremos nombrar a nadie. No estamos en contra de Guaidó. Hay un presidente 'de facto'. Podría ser un problema legal", han explicado fuentes diplomáticas.

Chipre y Eslovaquia también habían reclamado ser "muy prudentes" con el reconocimiento de Guaidó, mientras que Portugal ha defendido que el reconocimiento era algo que sólo habría que hacer en el marco de una posición común de la UE, han explicado otras fuentes diplomáticas.

Al margen de la cuestión sensible del reconocimiento, varios países tampoco se encontraban cómodos con concretar de forma tan precisa el plazo del ultimátum. "Si pones un plazo límite a Maduro y no lo cumple. ¿Qué puedes hacer si no hay plan B? Maduro no va a dimitir", han avisado fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press.

Respaldo a la Asamblea Nacional

En el texto consensuado, el bloque ha vuelto a denunciar que las elecciones presidenciales del pasado mayo "no fueron libres, justas ni creíbles, y despojaron a Nicolás Maduro de legitimidad democrática" y ha reclamado "encarecidamente" la celebración de "elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles de acuerdo con los estándares democráticos internacionales y el orden constitucional venezolano".

La Unión Europea ha insistido en que "el país necesita urgentemente un gobierno que represente la voluntad del pueblo venezolano" y ha reiterado "su total respaldo a la Asamblea Nacional, que es la institución democrática, legítima de Venezuela", cuyos poderes "deben ser restablecidos y respetados".

Condenan la violencia

El bloque ha condenado "firmemente" la "violencia indiscriminada" de las autoridades contra los ciudadanos en "las masivas manifestaciones populares" contra el Gobierno de Maduro de los últimos días provocando "la trágica muerte de numerosas personas y muchos heridos y detenidos" y ha vuelto a reclamar "una solución democrática inclusiva y pacífica", "la única salida sostenible al actual estancamiento político y grave crisis social", al tiempo que ha subrayado su "apoyo al pueblo venezolano en estos momentos críticos".

"La UE está preparada para apoyar un proceso inmediato y creíble de colaboración", a través de la creación inmediata de un grupo de contacto para Venezuela, ha subrayado la jefa de la diplomacia europea en la nota, en la que avanza que los contactos y la coordinación con los socios regionales e internacionales para ello "se intensificarán en las próximas horas".

Los ministros de Exteriores de la UE abordarán en su reunión informal del próximo jueves en Bucarest la situación en Venezuela, que el bloque continuará siguiendo "de cerca".