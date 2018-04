Tusk subraya que la UE estará junto a sus aliados "del lado de la justicia" en Siria

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha subrayado este sábado, tras los bombardeos lanzados de madrugada en Siria por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que la UE "estará junto a sus aliados del lado de la justicia".

"Los ataques de Estados Unidos, Francia y Reino dejan claro que el régimen sirio, junto a Rusia e Irán, no pueden continuar con esta tragedia humana, al menos no sin que haya un coste", ha advertido Tusk en Twitter.

Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice.