Trump vuelve a atacar a las tecnológicas: "Qué tengan cuidado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en sus críticas contra Google, Twitter y Facebook por sus supuestas políticas de control de información y ha advertido de que las tres compañías "están entrando en un terreno muy problemático y tienen que tener cuidado".

"No es justo para un gran número de ciudadanos", ha denunciado Trump, que ha sido interrogado sobre sus últimas críticas a las grandes firmas de Internet durante un encuentro en la Casa Blanca con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El presidente ha dicho que hay "miles de quejas" al respecto.

Trump comenzó hace días acusando a Facebook, Twitter y Google de "silenciar a millones de personas" cerrando sus cuentas, después de que se informase de la eliminación de perfiles supuestamente vinculados a Rusia e Irán. El lunes, acusó al buscador de ocultar la cobertura de "medios justos" y priorizar a las "'fake news'".

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!