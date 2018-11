Trump veta la entrada a la Casa Blanca al periodista de la CNN Jim Acosta

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha informado este miércoles de que han vetado la entrada al periodista de la cadena de televisión estadounidense CNN Jim Acosta, quien ha protagonizado un enfrentamiento verbal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de una rueda de prensa.

"Como resultado del incidente de hoy, la Casa Blanca ha suspendido la entrada al reportero involucrado hasta nuevo aviso", ha señalado Sanders a través de su cuenta en la red social Twitter.

Tras un pequeño choque entre Acosta y Trump, el periodista ha intentado formular una última pregunta sobre la investigación por la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, que catapultaron a Trump a la Casa Blanca, pero no ha podido. "Ya está bien (...) Quitadle el micro", ha sentenciado Trump. Ante las directrices del mandatario, una trabajadora de la Casa Blanca finalmente ha retirado el micrófono del reportero de la CNN.

Por su parte, Sanders ha manifestado que el mandatario defiende la prensa libre y que está dispuesto a contestar "preguntas difíciles hacia sobre él y su Administración".

Sin embargo, ha añadido que "nunca toleraremos que un reportero ponga sus manos sobre una mujer joven que está tratando de hacer su trabajo como interna de la Casa Blanca", algo a lo que el reportero ha contestado diciendo: "Esto es una mentira".

"Esta conducta es absolutamente inaceptable. También es completamente irrespetuoso para los compañeros del periodista por no darles la oportunidad de hacer una pregunta", ha añadido.

El propio Acosta ha publicado un vídeo en su cuenta de la red social Twitter, en el que mostraba cómo un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos le niega la entrada a la Casa Blanca y le pide que le devuelva la credencial.

The US Secret Service just asked for my credential to enter the WH. As I told the officer, I don’t blame him. I know he’s just doing his job. (Sorry this video is not rightside up) pic.twitter.com/juQeuj3B9R