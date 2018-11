Trump ve los resultados de las elecciones en EEUU como una "tremenda victoria"

Este 7 de noviembre es una fecha clave para Estados Unidos. Las elecciones legislativas en el país norteamericano dan la victoria a los demócratas en la Cámara Baja, según las proyecciones a falta de los datos de la costa oeste, y debilitan al magnate Donald Trump, que dio la sorpresa en las últimas elecciones presidenciales. Pese a la derrota en la Cámara de Representantes, Trump sí puede presumir de hacerse con el control del Senado, en el que los republicanos mantienen la mayoría.

Por ello, y a pesar de que los demócratas recuperan la Cámara Baja, que aunque no les permitirá comenzar un juicio político contra Trump, sí podrán tener el control de las comisiones de control de la Cámara, impulsar leyes y abrir procesos de investigación y control de poder, el magnate ya ha celebrado su particular victoria.

Trump no ha tardado en celebrar la mayoría de los republicanos en el Senado, y lo ha hecho en la red social Twitter. "Tremenda victoria esta noche", ha espetado el magnate.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2018

Pero la celebración de Trump no ha quedado ahí, el presidente de EEUU -que no ha acudido a votar de forma presencial en estas legislativas, lo ha hecho a distancia- también ha querido atribuirse la victoria de los demócratas en el Senado, que seguirán siendo mayoría durante dos años más. Lo ha hecho a través de una cita de Ben Stein en 'El código capitalista' que le califica como "mago". "Solo ha habido cinco veces en los últimos 105 años que un presidente titular ha ganado escaños en el Senado en las elecciones del año pasado. Trump tiene magia", dice el texto sobre Trump.

"Este tipo tiene la magia saliendo de sus oídos. Es un captador de votos y un activista asombroso. Los republicanos son.......", reza el mensaje.

“There’s only been 5 times in the last 105 years that an incumbent President has won seats in the Senate in the off year election. Mr. Trump has magic about him. This guy has magic coming out of his ears. He is an astonishing vote getter & campaigner. The Republicans are......... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2018

La cita continúa asegurando que los republicanos son "increíblemente afortunados de tenerle". "Estoy asombrado de lo bien que ha hecho. Es todo el Trump Magic-Trump es el hombre mágico", añade.

Además, no ha dudado en recalcar su papel contra la prensa y mostrar su orgullo al respecto: "Es increíble, tiene a todos los medios en su contra, lo ataca todos los días, y saca estas enormes victorias", concluye.

....unbelievably lucky to have him and I’m just awed at how well they’ve done. It’s all the Trump magic - Trump is the magic man. Incredible, he’s got the entire media against him, attacking him every day, and he pulls out these enormous wins.” Ben Stein, “The Capitalist Code” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2018

La enorme marea de rechazo

De lo que sí puede presumir Trump es de haber sido 'tocado', pero no hundido, puesto que se ha desechado la idea de que existiría una enorme marea de rechazo hacia las políticas del magnate, como pronosticaban los demócratas.

Además, también es buena noticia para el país que se ha multiplicado la participación en estas elecciones legislativas, que algunos medios apuntan que podría ser la más alta para una elección de mitad de mandato en 50 años.

Asimismo, se han roto varias barreras y esta 'election night' puede ser la noche de las primeras veces: ha sido elegido el primer gobernador abiertamente homosexual, Jared Polis; Rashida Tlaib e Ilhan Omar han sido las dos primeras mujeres musulmanas que tendrán su escaño en la Cámara; habrá por primera vez una mujer en el Senado por Tennessee; y Alexandria Ocasio-Cortez se convierte en la mujer más joven elegida para la Cámara.