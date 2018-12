Trump insiste en construir un muro 'transparente' en la frontera con México

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido este lunes en que por el muro que pretende construir a lo largo de la frontera con México pueda verse a través desde Estados Unidos, tal como le han recomendado expertos de la Patrulla Fronteriza (CBP, en sus siglas en inglés).

"(La idea de) un muro de hormigón NUNCA SE ABANDONÓ, como han informado los medios de comunicación. Algunas áreas serán todas hechas de hormigón, pero los expertos de la Patrulla Fronteriza prefieren un muro que se pueda ver a través (lo que hace posible ver lo que está sucediendo en ambos lados)", señaló Trump en Twitter. "¡Tiene sentido para mí!", añadió el mandatario.

An all concrete Wall was NEVER ABANDONED, as has been reported by the media. Some areas will be all concrete but the experts at Border Patrol prefer a Wall that is see through (thereby making it possible to see what is happening on both sides). Makes sense to me!