Trump alaba la "línea dura en inmigración" de Salvini

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que está "de acuerdo al cien por cien" con la "línea dura en inmigración ilegal" de las autoridades de Italia, tras una conversación con el primer ministro del país europeo, Giuseppe Conte.

"Acabo de hablar con el primer ministro Giuseppe Conte de Italia sobre muchos temas, incluido el hecho de que Italia está ahora adoptando una línea muy dura sobre inmigración ilegal", ha dicho.

"Estoy de acuerdo al cien por ciento con su postura y Estados Unidos está también adoptando una línea muy dura contra la inmigración ilegal", ha señalado en un mensaje en la red social Twitter.

...I agree with their stance 100%, and the United States is likewise taking a very hard line on illegal immigration. The Prime Minister is working very hard on the economy of Italy - he will be successful!