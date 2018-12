Trump achaca las protestas en Francia al acuerdo contra el cambio climático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha responsabilizado de las actuales protestas en París al acuerdo contra el cambio climático y ha asegurado que los manifestantes están coreando su nombre en apoyo a sus políticas.

De momento, ya son al menos 700 las personas detenidas, de ellas 575 en París, durante la nueva jornada de movilizaciones de los 'chalecos amarillos' en toda Francia, donde al menos 31.000 integrantes de estos movimientos han protagonizado el cuarto fin de semana consecutivo de protestas contra el Gobierno.

Los manifestantes, entre sus muchos objetivos, piden la eliminación de la subida de los impuestos a los carburantes y una mejora de sus condiciones de vida.

El secretario de Estado de Interior, Laurent Núñez, también ha informado de que las protestas de París involucran ahora mismo a unos 8.000 manifestantes que están participando en enfrentamientos con la Policía francesa. Unas 272 personas se encuentran en dependencias policiales parisinas.

"Parece que el Acuerdo de París no está funcionando muy bien en París. Hay protestas y disturbios por toda Francia. La gente no quiere pagar grandes sumas de dinero a países del tercer mundo (bajo un liderazgo cuestionable) para, quizás, proteger el medio ambiente. Están cantando '¡Queremos a Trump!'. Me encanta Francia", ha escrito el presidente en su cuenta de Twitter