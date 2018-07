El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere que su segunda cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, sea en Washington en otoño, y ambos Gobiernos han comenzado ya las conversaciones para planear ese nuevo encuentro, informó este jueves la Casa Blanca.

"El presidente Trump ha pedido a (su asesor de seguridad nacional, John Bolton) que invite al presidente Putin a Washington en otoño, y esas conversaciones ya están en marcha", escribió la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en su cuenta de Twitter.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.