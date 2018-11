Sube a 23 la cifra de muertos en el incendio del norte de California

Al menos 23 personas han muerto y más de cien siguen desaparecidas en el incendio que arrasa el norte de California (Estados Unidos) bautizado como "Camp Fire", el más destructivo en la historia de este estado.

El sheriff del condado californiano de Butte, Kory Honea, informó hoy a los periodistas del hallazgo de 14 nuevos cuerpos, diez de ellos en Paradise, una ciudad de unos 26.000 habitantes, que se suman a los nueve muertos por las llamas confirmados con anterioridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se había referido previamente en su cuenta de Twitter a la cifra de once fallecidos (los nueve que se conocían por entonces más otras dos personas halladas calcinadas en un incendio en el sur del estado).

"Nuestros corazones están con los que combaten los incendios, los 52.000 que han evacuado y las familias de los 11 que murieron", expresó Trump.

More than 4,000 are fighting the Camp and Woolsey Fires in California that have burned over 170,000 acres. Our hearts are with those fighting the fires, the 52,000 who have evacuated, and the families of the 11 who have died. The destruction is catastrophic. God Bless them all.