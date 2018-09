Salvini vuelve a negar un desembarco del Aquarius en Italia

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha afirmado este jueves que el barco Aquarius, que ha rescatado a 11 inmigrantes en el mar Mediterráneo y que espera a que le autoricen un puerto seguro, no desembarcará en Italia.

"El Aquarius 2, nuevo nombre y nueva bandera (primero Gibraltar y ahora Panamá), ha recuperado a una decena de personas en aguas libias, a pocas millas de la costa, pero se ha negado a cooperar con la Guardia Costera de Trípoli", ha escrito Salvini en un mensaje en la red social de Twitter. "Ahora navega en el Mediterráneo: no va a tener espacio en los puertos italianos", ha agregado.

La #Aquarius2 ha recuperato una decina di persone in acque sar libiche, a poche miglia dalla terraferma, ma si è rifiutata di collaborare con la guardia costiera di Tripoli. Ora vaga nel Mediterraneo.Lo dico e lo ribadisco: vada dove vuole, ma non in Italia. #portichiusipic.twitter.com/CZphtiAaGo