Ya son cinco los niños rescatados en la cueva de Tailandia donde quedaron atrapadas trece personas hace dos semanas, según publica CNN.

Las autoridades tailandesas afrontan este lunes el segundo día de la misión de rescate para las nueve personas que continuaban atrapadas tras el "éxito" de la operación del domingo, en las que sacaron con vida a cuatro menores.

BREAKING: A fifth boy has been rescued from a cave in Thailand -- the first after operations resumed on Monday, eyewitness says.Latest updates: https://t.co/zJ53ipeYU9pic.twitter.com/ShyRfAIlWR