Publican una foto de Argento con Bennett desnudos en una cama

Publican una foto de la actriz y líder del movimiento #MeToo Asia Argento con su demandante Jimmy Bennett, en una cama y, al parecer, desnudos. Una imagen que pone en duda las palabras de la directora quien ante las acusaciones de abusos sexuales por parte del actor Jimmy Bennett cuando éste era menor de edad, había negado "categóricamente" en su defensa haber mantenido sexo con él.

La imagen, desvelada por el medio TMZ, se ha publicado junto con la captura de unos supuestos mensajes entre Argento y un amigo en el que la actriz reconoce que "ha practicado sexo" con un menor de edad sin saberlo.

Asia Argento and 17-Year-Old Boy in Bed in Sexual Encounter https://t.co/XK7S5JsoKy