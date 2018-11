Primera baja en el Ejecutivo de May: dimite el ministro para Irlanda del Norte

El ministro para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, ha presentado este jueves su renuncia a la primera ministras Theresa May "con mucha tristeza y pesar".

"He presentado mi carta de renuncia como secretario de Estado británico para Irlanda del Norte. Se adjunta una copia de mi carta. Ha sido una alegría y un privilegio servir en la oficina de Irlanda del Norte y siempre guardaré los mejores recuerdos", ha explicado en Twitter.

Vara respaldó la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea en el referéndum celebrado el 23 de junio del 2016.

With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD