El Partido Conservador lanza una moción de confianza contra Theresa May

Se le complican las cosas a la primera ministra británica, Theresa May. El Partido Conservador ha lanzado a primera hora de este miércoles una moción de no confianza -es el nombre correcto que recibe en Reino Unido- contra May.

Ha sido el presidente del Comité 1922, Graham Brady, que reúne a Conservadores en la Cámara de los Comunes, el que ha confirmado que ha recibido las cartas necesarias y con ellas los apoyos (48 en total) para iniciar el proceso para tratar de derribar a la primera ministra británica.

Por tanto, este mismo miércoles, entre las 18.00 y las 20.00 horas, May se enfrentará a la votación de esta moción de confianza.

Por su parte, la primera ministra ha asegurado que "luchará" con todas sus "fuerzas" para ganar la votación, para lo que necesita los respaldos de 158 diputados, el 50% de los parlamentarios conservadores en la cámara baja británica (315).

"Me enfrentaré a la votación con todo lo que tengo", ha asegurado la 'premier'. Se trata de la primera declaración de May tras conocerse que 48 parlamentarios británicos del Partido Conservador han puesto en marcha una moción de confianza.

May está "firmemente decidida a terminar el trabajo" de implementar el 'brexit'

May ha lamentado que se está "creando más división" cuando lo que necesita Reino Unido es "estar unidos". Asimismo, ha señalado en el número 10 de Downing Street que está "firmemente decidida a terminar el trabajo" de implementar el 'brexit'.

Aplazar la votación del 'brexit'

Esto ocurre en plena efervescencia de las negociaciones para el acuerdo del 'brexit' y con él la salida del país británico de la Unión Europea. Este mismo lunes, May admitió que debía retrasar la votación sobre el acuerdo del 'brexit', que estaba prevista en principio para este martes en la Cámara de los Comunes.

Dos miembros del gabinete de May, de acuerdo con la emisora pública británica BBC, indicaron que la decisiva votación sería aplazada para conseguir un mayor consenso.