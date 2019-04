El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insiste en que si gana las elecciones del próximo martes, en las que busca su reelección, extenderá la legislación civil israelí sobre los asentamientos judíos en territorio palestino ocupado.

"En el próximo mandato, si gano, aplicaré la ley israelí; espero que por acuerdo, quiero hacerlo de manera gradual para conseguir un acuerdo con los americanos sobre ello", dijo Netanyahu en una entrevista con el canal 13 de noticias recogida por el diario The Times of Israel. Esto implicaría de facto la anexión de parte de Cisjordania.

En la entrevista, aseguró que no solo habla de los grandes bloques de colonias, porque entonces "90.000 israelíes serían desarraigados de sus hogares o abandonados a su suerte", valoró, una opción que según él sí sería aprobada por algunos de sus opositores, como Beni Gantz o Yair Lapid.

"Todos los asentamientos. Los asentamientos. Todo el área de los asentamientos", especificó cuando le preguntaron si su intención era anexionar la conocida como Área C por los Acuerdos de Oslo (1993), que abarca cerca del 60% de Cisjordania y está bajo control administrativo y de seguridad israelí.

El mandatario expuso que durante el tiempo de la Administración del anterior presidente estadounidense, Barack Obama, no fue posible dar este paso, pero ahora, con Donald Trump en la Casa Blanca, la situación ha cambiado.

Reconocimiento estadounidense

Trump reconoció recientemente la soberanía israelí sobre el territorio sirio de los Altos del Golán, ocupado por Israel desde 1967, y rompió el consenso internacional al reconocer Jerusalén como capital del país en 2017.

Netanyahu reitera así una promesa que hizo en la noche de este sábado, aprovechando las últimas horas de la campaña electoral, de que podría anexionar para Israel al menos parte de los territorios palestinos ocupados, donde la comunidad internacional apuesta por crear la futura Palestina, si consigue formar gobierno tras las elecciones de este martes.

"Yo no distingo entre los bloques de asentamientos y los asentamientos aislados, porque cada asentamiento es israelí, y yo no lo entregaré a la soberanía palestina", dijo, y aseguró que no dividirá Jerusalén, no evacuará ninguna colonia y garantizará que "Israel controla el territorio al oeste del (río) Jordán". También aseguró que ha dejado claro a Trump que no está dispuesto a sacar "ni a una sola persona" de las colonias en territorio ocupado.