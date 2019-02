Muere el diseñador Karl Lagerfeld a los 85 años

El diseñador alemán Karl Lagerfeld, conocido por haber dirigido las creaciones de la firma francesa Chanel desde 1983, ha muerto este martes a los 85 años de edad en Neuilly-sur-Seine (Francia).

El diseñador, uno de los más reconocidos e influyentes del mundo de la moda internacional, nació en Hamburgo (Alemania) el 10 de septiembre de 1933.

Lagerfeld provenía de una familia acomodada, banqueros suecos que amansaron una gran fortuna gracias a la leche en polvo. El diseñador se inició en el diseño tras mudarse a París (Francia). Llegó al país galo en 1953 y solo dos años después, cuando él tenía 22, comenzó a trabajar en Pierre Balmain.

El alemán comenzó en Balmain gracias a un concurso que previamente había ganado otro de los iconos de la moda, Yves Saint Laurent. El premio consistía en trabajar para la firma.

El diseñador debe la fama, sobre todo, a sus trabajos para Chanel, pero no es para la única para la que ha dejado su sello. Lagerfeld ha creado para Jean Patou, Chloé, Fendi y Hennes & Mauritz para la sueca H&M.

No contento con eso, el diseñador creó su propia marca en los años 80, para la que creó perfumes y líneas de ropa.

Fue excéntrico y sus apariciones ante las cámaras siempre iban acompañadas de supermodelos y gafas de sol oscuras. Su excentricidad se plasmó a la perfección en creaciones como el bañador con agua burbujeante, el vestido imitando un automóvil con una parrilla de radiador y parachoques, y una ristra de sombreros fuera de lo común.

Además de supermodelos, Lagerfeld ha sido el encargado de vestir a divas del pop como Madonna y Kylie Minogue.

El mundo de la fotografía

También fue fotógrafo y produjo una serie de fotografías paradójicamente de desnudos del modelo sudafricano David Miller a la que llamó 'Visonaire 23: The Emperor's New Clothes'.

Ahora, se apaga la vida del 'rey de la moda' a los 85 años, pero siempre será recordado por frases como: "Exactamente, las tres cosas que más me gustan son la moda, la fotografía y la literatura. Estas tres cosas las hago y todo viene de mi mente. Me encantaría saber cantar pero no sé, me gustaría saber actuar pero no lo necesito, mi vida es ya una pantomima".