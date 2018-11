Alemania propone un ejército europeo que complemente a la OTAN

Un ejército europeo. Esta es la nueva propuesta de la canciller alemana, Angela Merkel. La intención, ha explicado este martes es complementar el trabajo de la OTAN. La mandataria ha intervenido ante el pleno de la Eurocámara, que tanto aplaudió como abucheó su propuesta de unas fuerzas armadas comunitarias con las que "demostrar al mundo que entre los países de Europa no puede haber más guerras".

La canciller, que ha defendido el trabajo de la OTAN y ha asegurado que el ejército europeo sería complementario a la Alianza Atlántica, considera que el sistema de defensa actual en los Veintiocho no es "eficiente", según ha informado la agencia Efe.

La intervención de Merkel tiene lugar dos días después de la conmemoración del centenario en París del Armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial y se trata de su presumiblemente última alocución en la Eurocámara, tras anunciarse que no seguirá al frente del CDU alemán.

Merkel dedicó buena parte de su discurso a ensalzar "valores europeos" como la "solidaridad" y la "tolerancia", que, dijo, deben prevalecer sobre los "egoísmos" nacionales.

Fortalecimiento de la eurozona

En ese sentido, destacó la importancia de que todos los países se involucren tanto con el fortalecimiento de la eurozona como con la inmigración y los refugiados, un asunto, este último, sobre el que quiso entonar el "mea culpa".

"La solidaridad también supone superar egoísmos nacionales. Y me consta que Alemania no siempre ha dado el ejemplo perfecto, por lo menos a los ojos de algunos. Por ejemplo, antes de 2015 tardamos en entender como alemanes que la cuestión de los refugiados no solo nos afectaba a nosotros sino a todos los demás", afirmó ante el pleno.

Al respecto de la inmigración, Merkel destacó la necesidad de alcanzar tanto un sistema de asilo común como de guardacostas y control de fronteras.

A propósito de la unión económica y monetaria, señaló que es "imprescindible" que el sistema tenga "estabilidad" y apuntó que Francia y Alemania trabajan para presentar propuestas que complementen la unión bancaria de cara a final de año.

En política económica, también afirmó que es "imprescindible" establecer un impuesto digital y desarrollar las nuevas tecnologías para hacer frente a potencias como China.