Melania Trump desvela que habló con Letizia sobre cómo mejorar la vida de los niños

La llegada de los reyes a Estados Unidos se ha producido en un momento lo menos polémico por la actuación de la Administración Trump con los inmigrantes. Esta semana se ha conocido que en el país norteamericano se está separando a los niños migrantes de sus padres cuando cruzan la frontera de forma ilegal. sin embargo, la primera dama del país, Melania Trump, y la Reina Letizia estuvieron hablando sobre cómo pueden tener "un impacto positivo en los niños" durante el encuentro que mantuvieron este martes en la Casa Blanca, paralelo a la reunión del Rey Felipe VI y el presidente norteamericano, Donald Trump.

Así lo ha relatado Melania Trump en su cuenta oficial de Twitter: "Una gran visita del Rey y la Reina de España a la Casa Blanca hoy. La Reina Letizia y yo hemos disfrutado de un té y tiempo juntas, centradas en vías para tener un impacto positivo en los niños".

A great visit with the King & Queen of Spain at the @WhiteHouse today. Queen Letizia & I enjoyed tea & time together focusing on the ways we can positively impact children. pic.twitter.com/IiaMQOil3K