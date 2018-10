Macron se desmarca de Merkel: descarta tomar ya una decisión sobre Arabia

Francia no tomará ninguna decisión apresurada en lo relativo a su "relación estratégica" con Arabia Saudí hasta que estén claros todos los hechos en torno a la muerte del periodista Yamal Jashogi, asesinado en el consulado saudí en Estambul, ha señalado este miércoles una fuente del Elíseo.

"Si hay que tomar decisiones en el futuro, se tomarán pero en base a hechos que hayan sido aclarados y en responsabilidades que hayan sido claramente establecidas", ha sostenido la fuente de la oficina del presidente, Emmanuel Macron.

"No tomaremos ninguna decisión apresurada sobre el futuro de nuestra relación estratégica", ha puntualizado la fuente.

Este martes, Macron rechazó aceptar preguntas sobre una posible suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí tras el asesinato de Jashogi. La canciller de Alemania, Angela Merkel, anunció el domingo el fin de la venta de armas a Riad hasta que no aclarara el caso. Berlín pidió posteriormente al resto de países que siguieran sus pasos.

Periodistas preguntaron por el tema a Macron durante una visita a un espectáculo de defensa naval. "Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Nada. No responderé a esa pregunta", replicó, visiblemente irritado.

Entre 2008 y 2017 Arabia Saudí fue el segundo comprador de armas fabricadas en Francia, con acuerdos por valor de más de 11.000 millones de euros

"Lo siento, pero mientras esté en el cargo así van a ser las cosas, le guste a la gente o no", agregó. "No porque un líder diga algo yo tengo que reaccionar todo el rato. No responderé a eso", zanjó.

11.000 M. de euros

Macron ha intentado rebajar la importancia de las relaciones comerciales entre París y Riad argumentando que Arabia Saudí no es uno de los principales clientes de Francia.

Sin embargo, entre 2008 y 2017 Arabia Saudí fue el segundo comprador de armas fabricadas en Francia, con acuerdos por valor de más de 11.000 millones de euros por tanques, vehículos blindados, municiones y artillería.