Lion Air reconoce que el avión siniestrado tuvo un problema en un vuelo anterior

El consejero delegado de la compañía aérea de bajo coste Lion Aire, Edward Sirait, ha asegurado que el avión que se ha estrellado este lunes trece minutos después de despegar de Yakarta sufrió un problema técnico en un vuelo anterior y que fue subsanado de acuerdo con el procedimiento establecido, según ha informado el diario 'The Jakarta Post'.

"Este avión voló previamente de Denpasar a Cengkareng (Yakarta). Hubo un aviso por un problema técnico que fue resuelto de acuerdo con el procedimiento", ha asegurado Sirait, en declaraciones a la prensa, sin querer detallar qué tipo de anomalía sufrió la aeronave.

Sirait ha dicho que su compañía opera once aviones del mismo modelo, un Boeing 737 Max 8, y ha subrayado que los otros aviones no han tenido ese problema. Además, ha asegurado que no planean dejar en tierra el resto de la flota de Boeing 737 Max 8.

188 personas a bordo

El vuelo de Lion Air JT610, un avión Boeing 737 Max 8, se ha estrellado trece minutos después de haber despegado de la ciudad de Yakarta, a unos trece kilómetros de la costa de la isla de Java.

El jefe de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS), Muhamad Syauygi, ha contado en rueda de prensa que todavía no saben "si habrá supervivientes". Los equipos de rescate han localizado varios fragmentos de cuerpos correspondientes a personas que viajaban a bordo del avión siniestrado, además de restos de la aeronave, enseres personales y documentos de identidad.

"Ya estamos allí ya, con nuestros buques, nuestro helicóptero está sobrevolando las aguas para ayudar", ha afirmado Syaugi. "Estamos intentando encontrar bajo el agua los restos del avión", ha añadido el responsable de BASARNAS.

A bordo del avión viajaban 189 personas, incluidos 23 responsables y altos cargos del Ministerio de Finanzas y de la Agencia Nacional de Auditoría.