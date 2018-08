Italia acepta acoger a 20 de los 141 inmigrantes del Aquarius

Italia ha aceptado acoger a 20 de los 141 inmigrantes y refugiados que llegaron el miércoles a Malta a bordo del barco de rescate 'Aquarius', a pesar de que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, había presumido públicamente de que su Gobierno no cedería a las presiones de otros países europeos para sumarse al acuerdo.

El Ejecutivo de Malta anunció el miércoles que las autoridades italianas habían aceptado "participar en la iniciativa" acordada junto a España, Francia, Luxemburgo, Portugal y Alemania para repartir a los inmigrantes. Solo un día antes, Salvini había tuiteado tras conocer el acuerdo: "Como prometí, no en Italia, ya hemos hecho suficiente. ¡De las palabras a los hechos!".

In una giornata così triste, una notizia positiva.La nave Ong AQUARIUS andrà a Malta e gli immigrati a bordo verranno distribuiti fra Spagna, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Germania.Come promesso, non in Italia, abbiamo già fatto abbastanza. Dalle parole ai fatti!