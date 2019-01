Israel reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela

El Gobierno de Israel ha expresado este domingo su respaldo al presidente de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente del país latinoamericano, según ha hecho saber el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

"Israel se suma a Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países de Latinoamérica y países de Europa en reconocer el nuevo liderazgo en Venezuela", ha remachado el primer ministro en su cuenta oficial de Twitter.

Israel joins the United States, Canada, most of the countries of Latin America and countries in Europe in recognizing the new leadership in Venezuela.