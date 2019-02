Guaidó asegura que llegó a Colombia con ayuda del Ejército venezolano

El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llegó este viernes a la ciudad colombiana de Cúcuta para asistir a un concierto con varios artistas internacionales que buscan recaudar fondos para ese país. Desde allí, afirmó que llegó a Colombia con ayuda de las fuerzas militares de su país y señaló que el que se vive es un "momento histórico para Venezuela y también para la región", a la vez que dijo que "ríos de unidad" introducirán la ayuda en su país.

De igual forma, Guaidó aseveró que pedir la ayuda humanitaria "no es mendigar", cómo la calificó Maduro días antes, sino, por el contrario, es "reconocer una crisis".

"No es mendigar, es reconocer una crisis, que no generamos nosotros, pero que debemos atender. Y el pueblo de Venezuela no está mendigando, está resistiendo a una dictadura, al embate de una opresión, Venezuela está sobreviviendo", sentenció.

Entre tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, presente en el concierto, resaltó que la presencia de Guaidó en Colombia es una demostración clara para que no le restrinjan la movilidad.

"La presencia del presidente Guaidó es la más clara demostración (de) que tiene el apoyo de todo un pueblo para que no le restrinjan la movilidad y está hoy como presidente legítimo de Venezuela", aseveró el jefe de Estado colombiano.

Maduro ordena cerrar la frontera

Paralelamente, el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro ha anunciado que cerró de forma "total" la frontera con Colombia ante las supuestas "amenazas" contra su soberanía que surgen desde este país.

La medida tuvo lugar horas después de que el propio Maduro ordenara el cierre de comunicaciones con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao -todas territorios de Países Bajos- y clausurara la frontera con Brasil, donde también se recogen ayudas para los venezolanos.