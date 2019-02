Francia y Suecia reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

Francia ha reconocido a primera hora de este lunes como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, con el encargo de convocar elecciones presidenciales, tras expirar el plazo que varios países europeos habían dado a Nicolás Maduro.

"Consideramos que hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuya legitimidad está perfectamente reconocida, está habilitado para convocar elecciones presidenciales", indicó el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en una entrevista a la emisora 'France Inter'.

El Gobierno sueco se ha sumado también a este reconocimiento. "En esta situación apoyamos y consideramos a Guaidó como legítimo presidente interino", ha declarado la ministra de Exteriores sueca, Margot Wallström, a la televisión pública SVT.

Wallström ha asegurado que Suecia "nunca" ha reconocido las elecciones presidenciales del año pasado, boicoteadas parcialmente por la oposición y en las que ganó Nicolás Maduro, por lo que considera a Guaidó como "único representante legítimo del pueblo venezolano".

No solo Francia y Suecia reconocen este lunes a Guaidó como presidente. Le acompañarán en esta decisión España, Alemania y Reino Unido, entre otros países de la Unión Europea. No obstante, el reconocimiento no será unánime.

Sentar las bases para unas elecciones "libres"

Los ministros de Exteriores del bloque europeo acordaron el pasado jueves crear un grupo de contacto con países latinoamericanos que en 90 días ayude a sentar las bases que lleven a elecciones "libres".