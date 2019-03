Ethiopian Airlines retira sus Boeing 737 Max de manera indefinida tras el accidente

La aerolínea Ethipian Airlines ha suspendido el uso de los aviones Boeing 737 Max de manera indefinida, según ha anunciado a través de Twitter, un día después de que un accidente aéreo con una de estas aeronaves haya causado la muerte de 157 personas, entre ellas dos españoles.

"Aunque desconocemos por el momento la causa del accidente, hemos decidido mantener en tierra nuestra flota como medida extraordinaria de precaución", ha establecido la aerolínea.

Accident Bulletin no. 5 Issued on March 11, 2019 at 07:08 AM Local Time pic.twitter.com/rwxa51Fgij