El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado que el secretario de Interior de su Gobierno, Ryan Zinke, dejará su puesto "a final de este año".

"El secretario de Interior @RyanZinke abandonará la Administración a final de este año después de haber servido por un periodo de casi dos años. Ryan ha conseguido mucho durante su mandato y quiero agradecerle su servicio a nuestra nación", dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation.......