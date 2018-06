Donald Trump: "La Unión Europea debe pagar mucho más en defensa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado de "tonta" cualquier relación comercial que no se lleve a cabo de forma recíproca y ha instado a "no dejar que amigos y enemigos se aprovechen" del pueblo estadounidense. "La Unión Europea tiene un superávit de 151.000 millones. ¡Debe pagar mucho más en defensa!", ha añadido.

El presidente ha hecho hincapié en la "injusticia" que supone que Estados Unidos contribuya económicamente a la OTAN en mayor medida que el resto de países miembro. "Estados Unidos costea la práctica totalidad de la OTAN y protege a muchos de esos países que nos desgastan en materia comercial", ha afirmado.

Estados Unidos paga alrededor del 20% del presupuesto de la OTAN, que son unos 2.500 millones de euros al año y costea los equipos conjuntos como los aviones de vigilancia AWACS, equipos de comunicación y las bases de la OTAN, según fuentes aliadas. Estados Unidos gasta en defensa el 70% del total de todos los aliados.

"El comercio justo ahora será llamado comercio tonto cuando no sea recíproco", ha indicado el magnate estadounidense en su cuenta de Twitter. "Lo siento, no podemos dejar que amigos y enemigos se aprovechen de nosotros en materia comercial. ¡Debemos poner a los trabajadores estadounidenses por delante!" ha aseverado.

