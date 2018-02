Dastis no descarta que el caso de Anna Gabriel afecte a las relaciones con Suiza

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, se ha mostrado este jueves prudente sobre la posibilidad de que la presencia de Anna Gabriel en Suiza dañe las relaciones de España con este país: "Ya veremos", ha dicho.

Antes de evaluar cómo afectará el caso a la relación, Dastis prefiere esperar a ver cómo se desarrolla la acción de la Justicia sobre la exdiputada autonómica de la CUP, huida en Ginebra para no comparecer ante la Justicia española. "Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la acción de la Justicia y ya habrá tiempo de plantear de qué manera eso pueda afectar a las relaciones entre España y Suiza", ha señalado Dastis.

El ministro se ha expresado así en declaraciones en Teherán, preguntado por el malestar mostrado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de unas palabras del portavoz del Departamento de Justicia suizo, Folco Galli, en las que afirmó que si los delitos de los que se acusa a Gabriel son políticos no será extraditada a España.

Dastis ha atendido a los periodistas antes de participar en un desayuno con empresarios españoles que operan en Irán así que, preguntado si comparte el malestar de Catalá, ha respondido que en ese momento no compartía "nada más que el deseo de trabajar con los empresarios españoles".

También ha señalado que desde este miércoles, cuando comenzó su visita oficial a Irán, no ha tenido ocasión de hablar con su colega suizo. Dastis ya dijo entonces que no había oído esa declaración del portavoz y que no sabía si hablaba en nombre del Gobierno suizo.