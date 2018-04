Corea del Norte suspende sus ensayos con armas nucleares

Corea del Norte suspenderá todos sus ensayos con armas nucleares y de misiles con efecto inmediato y cerrará una de sus instalaciones de pruebas nucleares situada en el norte del país, con el objetivo de fomentar la paz en la Península de Corea, según ha anunciado este viernes la agencia de noticias estatal, KNCA.

El líder norcoreano Kim Jong Un ha asegurado en un comunicado que su país ya no necesita realizar pruebas nucleares o de misiles balísticos intercontinentales, ya que ha completado el proceso de obtener armas nucleares.

De acuerdo con el comunicado, Corea del Norte no utilizará armas nucleares mientras no tenga que hacer frente a amenazas ni provocaciones, según se desprende de una resolución aprobada el viernes en una sesión plenaria del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.

"Mientras no haya amenazas o provocaciones nucleares contra nuestro país, no utilizaremos en absoluto armas nucleares", reza el documento citado por la agencia de noticias KCNA. Asimismo, según el texto, Corea del Norte "bajo ningún concepto transferirá armas y tecnologías nucleares a otros países".

El presidente norteamericano ha aplaudido a través de su cuenta personal de Twitter la decisión de Kim, alegando que son "muy buenas noticias" y que no puede esperar a reunirse con el líder norcoreano.

"Corea del Norte ha accedido a suspender todos sus ensayos nucleares y a cerrar uno de sus principales centros de pruebas. Son muy buenas noticias tanto para Corea del Norte como para el mundo - un enorme avance. Espero con ganas nuestra cumbre", ha escrito el mandatario.

A message from Kim Jong Un: “North Korea will stop nuclear tests and launches of intercontinental ballistic missiles.”Also will “Shut down a nuclear test site in the country’s Northern Side to prove the vow to suspend nuclear tests.” Progress being made for all!