Trump baraja frenar por decreto la separación de familias inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles que firmará una medida "en un rato" para afrontar el problema de la separación delos niños inmigrantes de sus padres en la frontera sur del país, que ha generado numerosas críticas en el país y el mundo.

"Firmaré algo en un rato", señaló Trump al ser preguntado por los periodistas si planea tomar medidas para resolver el tema de la separación de familias. "Queremos mantener juntas a las familias", aseguró Trump en un encuentro con miembros del Congreso en la Casa Blanca.

El presidente afirmó que su medida será "preventiva hasta cierto punto" y pronosticó que el Congreso acabará aprobando una "legislación" sobre el tema.

Al menos 2.342 niños inmigrantes han sido separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio, según datos oficiales.

La cadena de televisión Fox News ha informado este miércoles de que Trump está considerando una orden que permitiría que los niños se queden con sus padres en centros de detención durante un plazo de tiempo dilatado.

Eso podría contravenir un acuerdo, conocido como "Flores", al que llegó el Gobierno de Estados Unidos con dos organizaciones humanitarias en 1997 y que establece que los menores detenidos en la frontera solo pueden ser privados de libertad durante 20 días.

El Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017) incumplió ese acuerdo cuando se produjo en 2014 una llegada masiva de menores procedentes de Centroamérica.

En ese contexto, en 2016, un juez federal falló contra las políticas que había puesto en práctica el Ejecutivo de Obama y estableció que el límite de 20 días de detención también debía aplicarse a los niños que viajaban acompañados de sus padres, es decir, a familias con menores.

Las separaciones de familias en la frontera son consecuencia de la política de "tolerancia cero" que puso en marcha en abril el Gobierno de Trump, y que lleva a presentar cargos criminales contra cualquier adulto que cruza irregularmente la frontera con México, que es separado entonces de los niños con los que viaja.

Trump anunció además que ha decidido posponer el picnic que tenía previsto celebrar este jueves en la Casa Blanca con miembros del Congreso, al asegurar que no le "parecía correcto" mantenerlo, presumiblemente debido a la mala imagen pública que daría ese banquete en Washington dada la situación en la frontera.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, ha anunciado este miércoles que el órgano legislativo votará el jueves una propuesta que, de llevarse a cabo, pondría fin a la práctica de separar a las familias que cruzan la frontera de forma ilegal.

We can enforce our immigration laws without breaking families apart. Tomorrow, the House will vote on legislation to keep families together. pic.twitter.com/AnlIubOllC

Trump ha defendido en los últimos días esta polémica medida y ha responsabilizado a los demócratas de la parálisis del Congreso para aprobar una reforma migratoria. Este miércoles, ha reiterado en Twitter que Estados Unidos tiene "las peores y más débiles leyes del mundo" y "los demócratas no hacen nada por cambiarlas".

It’s the Democrats fault, they won’t give us the votes needed to pass good immigration legislation. They want open borders, which breeds horrible crime. Republicans want security. But I am working on something - it never ends!