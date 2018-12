Bruselas rechaza renegociar el acuerdo del brexit

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha asegurado este lunes que la Unión Europea no renegociará el acuerdo de salida del Reino Unido de la UE pero dijo que está dispuesto a discutir cómo facilitar que Londres lo ratifique.

"No renegociaremos el acuerdo, incluyendo la salvaguarda (para Irlanda del Norte), pero estamos dispuestos a discutir cómo facilitar al Reino Unido la ratificación", dijo Tusk a través de la red social Twitter.

Asimismo, ha señalado que "a medida que el tiempo se agote", también hablarán sobre la preparación de la UE ante un escenario sin acuerdo.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario.