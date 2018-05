Barack y Michelle Obama producirán películas y series para Netflix

El expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa, Michelle, han firmado un acuerdo con Netflix por varios años para producir películas y series que se emitirán a través de la plataforma, ha informado este lunes la compañía a través de Twitter.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.