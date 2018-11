Incendio en California: nueve muertos en los alrededores de Los Ángeles

Al menos nueve personas han muerto a causa de un incendio forestal registrado en el norte del estado norteamericano de California, azotado por otros dos fuegos en los alrededores de la ciudad de Los Ángeles.

Las autoridades han confirmado que en la noche de este viernes se han hallado los cuerpos de tres personas fuera de una vivienda y un cuarto dentro de otra.

El mayor de los fuegos, bautizado como 'Camp' por el nombre de una autovía, está situado cerca de la ciudad californiana de Pulga y afecta actualmente una superficie total de hasta 36.000 hectáreas.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión estadounidense CNN, las cinco víctimas mortales eran residentes de la ciudad de Paradise, situada unos 130 kilómetros al norte de la capital del estado, Sacramento.

Las cinco personas viajaban en un vehículo que quedó atrapado en el incendio y ha sido consumido por las llamas, según ha confirmado el departamento del sheriff del condado de Butte.

"La localidad está devastada, todo está destruido", ha dicho el portavoz del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California, Scott Maclean, tal y como ha informado la agencia británica de noticias Reuters.

Las llamas han consumido hasta el momento cerca de 283 kilómetros cuadrados en la zona y han llegado hasta el límite de la ciudad de Chico, en la que residen unas 93.000 personas. En el condado de Butte hay hasta el momento cerca de 40.000 evacuados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decretado este viernes el estado de emergencia en California debido a los incendios forestales que azotan a la región, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca.

Por otra parte, los dos incendios que asolan los alrededores de Los Ángeles han provocado que las autoridades hayan emitido una alerta para parte de la localidad de Malibú.

Donald Trump ha responsabilizado de los incendios a la "vergonzosa gestión" de los servicios forestales, a los que ha amenazado con retirarles las partidas federales.

"No hay razón para que existan estos incendios forestales tan masivos, tan letales y tan costosos excepto que la gestión de los servicios forestales es muy pobre", ha escrito el mandatario en su cuenta de Twitter.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments!